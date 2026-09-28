Москвичи могут ходить на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут ходить на бесплатные тренировки. В понедельник, 28 сентября, в 19:00 в рамках спецпроекта "На высоте" можно заняться зумбой.

В спортивном клубе "На Лодочной" проведут занятие по шахматам. В спорткомплексе "Академический" пройдет тренировка по плаванию. А заняться сапсерфингом можно будет в водно-спортивном комплексе "Буревестник".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.