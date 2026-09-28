Куски ветчины с рыболовными крючками разбросали в парке Победы в Подольске. Собака местной жительницы во время прогулки съела один из них. На рентгене в желудке питомца обнаружили металлический крючок, который достали во время полостной операции.

Пока собака находилась в клинике, хозяйка вернулась в парк и нашла там еще три куска ветчины с крючками. Зоозащитники предупреждают, что опасными для животных могут быть не только приманки с ядом, но и острые металлические предметы.

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