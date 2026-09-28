Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Началось строительство девятой станции Бирюлевской линии метро – "Москворечье", сообщил Сергей Собянин. Станция будет берегового типа: пути расположатся в центре, а пассажирские платформы – по бокам. Проходку на этом участке Бирюлевской линии будут вести щиты-гиганты диаметров 10 метров.

"Сейчас в столице активно ведутся работы по формированию нового маршрута от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Он соединит два знаковых объекта транспортной инфраструктуры – мост Академика Королева и мост-парус, строящийся в створе Новозаводской улицы. Всего будет построено и реконструировано около 1,7 километра дорог, а именно участки Новозаводской улицы и Берегового проезда", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В суперколледже в Коммунарке создадут полигон для практики студентов, обучающихся по направлению "Строительство". На площади более 20 тысяч квадратных метров можно будет отрабатывать строительные процессы в приближенных к реальным условиях.