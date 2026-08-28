28 августа, 14:30Общество
В МИИГАиК обсудили подготовку кадров и стажировки для выпускников
В Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК) обсудили подготовку кадров и будущее отрасли. Встреча прошла с участием индустриальных партнеров.
Участники подвели итоги приемной кампании и обсудили задачи, которые стоят перед будущими выпускниками. Отдельное внимание уделили трудоустройству специалистов и спросу на них со стороны отрасли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.