В МИИГАиК обсудили подготовку кадров и стажировки для выпускников

В Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК) обсудили подготовку кадров и будущее отрасли. Встреча прошла с участием индустриальных партнеров.

Участники подвели итоги приемной кампании и обсудили задачи, которые стоят перед будущими выпускниками. Отдельное внимание уделили трудоустройству специалистов и спросу на них со стороны отрасли.

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