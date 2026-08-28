Грузовик перевернулся на Варшавском шоссе: на съезде с внешней стороны МКАД перевернулся "КамАЗ". Из кузова прямо на проезжую часть высыпался груз. Судя по кадрам, это спиленные деревья.

В районе ДТП затруднено движение. Водитель грузовика получил травмы, но медики оказали ему помощь на месте. От госпитализации он отказался. На месте работают оперативные службы. Причина аварии выясняется.

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