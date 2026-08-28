С 1 сентября россияне смогут получить кредитные каникулы при рождении второго ребенка

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в закон о потребительском кредите. В частности, семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей смогут оформить кредитные каникулы на срок до 18 месяцев.

Для получения льготы жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания, а сумма кредита не превышать 15 миллионов рублей. Также заемщик сможет уменьшить размер платежей на льготный период.

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