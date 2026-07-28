Идея женского тарифа в такси вызвала бурную дискуссию в соцсетях

Идея женского тарифа в такси с водителями-женщинами вызвала в соцсетях бурную дискуссию: одни поддержали ее из соображений безопасности, другие сочли это нездоровым феминизмом. Эксперт Андрей Попков отметил, что женское такси уже существовало в Москве раньше, и это хорошая идея, однако он не понимает, почему тариф должен быть дороже.

По его мнению, агрегаторам стоит снизить комиссию для водителей, а не повышать цены для женщин. Вопрос безопасности женщин-таксистов, по его словам, решается видеорегистраторами, и это не проблема.

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