"Миссис Земля 2026" из Подмосковья призналась, что выйти на сцену ее уговорила семья

"Миссис Земля 2026" Людмила Секрий призналась, что принять участие в международном конкурсе красоты ее убедила семья. По словам жительницы Видного, дети уговорили мужа поддержать ее и напомнили о детской мечте выйти на сцену.

Конкурс прошел в Малайзии, где 39-летняя многодетная мать обошла 40 участниц из разных стран и стала абсолютной победительницей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.