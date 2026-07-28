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28 июля, 15:00

Общество

"Миссис Земля 2026" из Подмосковья призналась, что выйти на сцену ее уговорила семья

"Миссис Земля 2026" из Подмосковья призналась, что выйти на сцену ее уговорила семья

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"Миссис Земля 2026" Людмила Секрий призналась, что принять участие в международном конкурсе красоты ее убедила семья. По словам жительницы Видного, дети уговорили мужа поддержать ее и напомнили о детской мечте выйти на сцену.

Конкурс прошел в Малайзии, где 39-летняя многодетная мать обошла 40 участниц из разных стран и стала абсолютной победительницей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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