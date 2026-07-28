Следующее заседание по делу о гибели Ксении Добромиловой состоится в конце августа. 28 июля суд продлил арест байкеру, который насмерть сбил актрису.

Мать погибшей впервые ознакомилась с материалами дела и увидела фото с места ДТП. Женщина была шокирована и не смогла говорить с журналистами. Сам обвиняемый перед началом заседания заявил, что родственники Добромиловой не хотят с ним общаться, хотя он предлагал выплатить компенсацию.

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