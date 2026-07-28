Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 11:45

Общество

Православные верующие отметят День Крещения Руси 28 июля

Православные верующие отметят День Крещения Руси 28 июля

Капсулу памяти заложили в основание строящегося храма Георгия Победоносца в Куркине

Церемония прощания с духовным лидером Ирана Хаменеи началась в Тегеране

В Устинов день супругам запрещено выяснять отношения

Новости мира: железнодорожники вышли на массовую забастовку во Франции

РПЦ предложила ввести должность штатного священника в школах

Новости мира: Папе Римскому подарили руль от первого электрокара Ferrari

Мусульмане в столице отмечают Курбан-байрам

Клирик храма заявил, что священники готовы к работе в российских школах

Телеканал Москва 24 запустил опрос о введении должности штатного священника в школах РФ

Православные верующие 28 июля отметят один из главных праздников – День Крещения Руси. По традиции после Божественней литургии из кремлевского Успенского собора совершается Крестный ход на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру.

Участники несут ковчег с частицей мощей крестителя Руси. После службы к мощам будет открыт доступ всем желающим. День Крещения Руси установлен в России в качестве официальной памятной даты. Этот день посвящен одному из важнейших событий отечественной истории – принятию христианства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика