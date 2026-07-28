Православные верующие отметят День Крещения Руси 28 июля

Православные верующие 28 июля отметят один из главных праздников – День Крещения Руси. По традиции после Божественней литургии из кремлевского Успенского собора совершается Крестный ход на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру.

Участники несут ковчег с частицей мощей крестителя Руси. После службы к мощам будет открыт доступ всем желающим. День Крещения Руси установлен в России в качестве официальной памятной даты. Этот день посвящен одному из важнейших событий отечественной истории – принятию христианства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.