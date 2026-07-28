28 июля, 09:45Общество
Сотни скворцов слетелись на частную территорию в Коломне
В Коломне сотни скворцов слетелись на частный участок. Птицы провели там около часа, заняв деревья, крышу дома и огород. Хозяева участка отнеслись к неожиданному нашествию спокойно.
По словам сотрудника координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолога Елены Черновой, птиц привлекло сочетание двух факторов. Во-первых, поблизости оказалось достаточно корма. Во-вторых, участок послужил мягкой и удобной посадочной площадкой.
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