Сотни скворцов слетелись на частную территорию в Коломне

В Коломне сотни скворцов слетелись на частный участок. Птицы провели там около часа, заняв деревья, крышу дома и огород. Хозяева участка отнеслись к неожиданному нашествию спокойно.

По словам сотрудника координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолога Елены Черновой, птиц привлекло сочетание двух факторов. Во-первых, поблизости оказалось достаточно корма. Во-вторых, участок послужил мягкой и удобной посадочной площадкой.

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