Новости мира: число жертв землетрясения превысило 1,4 тыс в Венесуэле

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1 400 человек. Более 3 тысяч пострадавших обратились за медицинской помощью, а для людей, потерявших жилье, организовали временные убежища. В стране действует режим чрезвычайного положения.

Два торнадо сформировались над акваторией Черного моря у берегов Турции. Редкое природное явление наблюдали местные жители, находившиеся на пляже. Видеозаписи торнадо быстро распространились в Сети. Две воронки возвышались над морем.

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