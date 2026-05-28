Уроки цифровой безопасности предложили проводить на площадках проекта "Лето в Москве"

Советник ректора НИУ "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов предложил развивать новые форматы обучения детей цифровой грамотности – от регулярных уроков безопасности в школах, колледжах и вузах до интерактивных занятий на площадках проекта "Лето в Москве". Об этом он заявил на круглом столе по вопросам обеспечения детской безопасности в период летних каникул, который состоялся 28 мая в преддверии Дня защиты детей на площадке Мосгордумы.



В ходе мероприятия приглашенные эксперты обсудили основные направления развития детско-молодежной политики, а также проекты, направленные на формирование у юных москвичей навыков безопасного поведения в цифровой среде, профилактику мошенничества и защиту от деструктивного воздействия.



"Как отец четверых детей, я убежден, что с ребенком необходимо заранее говорить о возможных угрозах. Он должен понимать, как действуют мошенники, почему нельзя выполнять просьбы незнакомцев, чем могут быть опасны "безобидные" поручения из интернета и какие правовые последствия могут наступить за поступок, совершенный по чужому указанию. Именно на такую профилактику направлен проект "Защита детей от внешних угроз". Мы проводим занятия для школьников, встречи с педагогами, психологами и представителями правоохранительных органов. Эту работу необходимо расширять: регулярные уроки безопасности должны проходить и в колледжах и вузах, а к таким встречам важно привлекать экспертов, которые умеют объяснять сложные вещи простым языком", – сказал Леонов.



Он также предложил объединить такие уроки безопасности с интерактивными мероприятиями на площадках "Лета в Москве", а затем продолжить эту работу в новом учебном году. По словам Леонова, это позволит в игровой форме отрабатывать с детьми навыки реагирования на мошеннические звонки, провокации и другие подобные ситуации.



Эксперт также подчеркнул необходимость создания безопасного круглогодичного канала для обращения детей за помощью. По его словам, подростки часто боятся открыто рассказать взрослым о проблемах, поэтому востребованы анонимные форматы обратной связи – горячая линия, ящики для "писем доверия" в школах, библиотеках и общественных пространствах.



Отдельное внимание, добавил он, необходимо уделить родителям. Для детей и взрослых следует разработать понятные памятки, а для родителей – выстроить отдельный просветительский трек. Взрослым важно знать, как распознать первые тревожные сигналы: резкую смену поведения у ребенка, скрытность, появление новых подозрительных контактов и другие признаки возможного внешнего воздействия.



Леонов отметил, что предложенные инициативы дополняют уже существующую в Москве систему просвещения в сфере цифровой безопасности. Город последовательно развивает проекты, рассчитанные на разные аудитории – школьников, подростков, родителей и специалистов, работающих с детьми.



В числе таких ресурсов – сервис "Перезвони сам": на портале собраны инструкции, которые помогут объяснить ребенку основы цифровой безопасности, также в рамках проекта проходят семинары. Эксперты дают конкретные рекомендации по цифровому воспитанию: как говорить с ребенком о личных данных, общении в мессенджерах и правилах поведения при получении подозрительных сообщений.

Еще один полезный портал – "Безопасность в интернете" на mos.ru: там в прикладной форме разобраны темы надежных паролей, электронной почты, настройки браузера и защиты персональных данных, а интерактивная игра "Безопасный клик" помогает детям закрепить правила через жизненные ситуации.

Для подростков и молодых людей отдельные возможности предлагает проект "Молодежь Москвы". В его рамках проходят лекции по цифровой гигиене, современным медиа, фактчекингу и работе с контентом, а также доступны онлайн-курсы, где рассматриваются вопросы цифровой безопасности и использования нейросетей в учебе и работе.

