Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента. Мэр обсудил с жителями столицы актуальные вопросы благоустройства и развития социальной инфраструктуры. Жительница района Люблино обратила внимание на сквер имени Авдеева, который давно не обновляли.

Собянин поручил префекту и департаменту обновить территорию. Жители района Отрадное пожаловались на отсутствие освещения в проходе между домами на Северном бульваре. Мэр отметил, что в городе активно освещают районы и увеличили количество фонарей в два раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.