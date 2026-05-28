Журналистка Москвы 24 проверила сообщения о "дождевом сборе" в столичных ресторанах

В соцсетях завирусились сообщения о том, что некоторые столичные заведения якобы начали добавлять к счету "дождевой сбор". По словам пользователей, в одном из ресторанов в саду "Эрмитаж" во время дождя к заказу прибавляют 10%.

Журналистка Москвы 24 Мария Панкратова проверила информацию лично, представившись посетителем. Администратор заведения на месте опроверг слухи о дополнительной плате и назвал распространившиеся сообщения черным пиаром.

