Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Готов левый перегонный тоннель к новой станции Арбатско-Покровской линии метро – "Гольяново", сообщил Сергей Собянин. За полгода непрерывной работы щит "Галина" прошел между "Щелковской" и "Гольяново" 1,69 километра. Еще один тоннель будет завершен осенью, а через 2 года для жителей Гольянова откроют свою станцию метро.

"Москва активно возводит современные школы и детские сады за счет городского бюджета как в новых микрорайонах, так и на территориях со сложившейся застройкой. Эти проекты направлены на повышение качества образования и создание комфортных условий для учебы и развития детей разных возрастов. В ВАО с 2023 года возвели 3 детских сада на 725 мест и 3 школы, в сумме рассчитанные для 1,4 тысячи учащихся", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На севере и северо-востоке столицы строят 3 пешеходных перехода через пути МЦД-1. Они свяжут Тимирязевский район с Бутырским и Марфино.