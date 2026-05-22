22 мая, 21:30Город
"Московский патруль": в Мосгордуме обсудили внедрение ИИ в городской транспорт
В Мосгордуме обсудили внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в городской транспорт. Например, две трети всех столичных трамваев хотят сделать автономными уже к 2030 году.
В столичном метро к этому же времени только беспилотные поезда должны будут возить пассажиров по кольцевой линии. Развивается и беспилотное такси: Дептранс уже разрешил выпустить такие машины на линию в некоторых районах.
Подробнее – в программе "Московский патруль".