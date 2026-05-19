Мошенники стали создавать договоры с фальшивыми подписями для присвоения недвижимости

Эксперты-криминологи рассказали о новой преступной схеме, которую используют мошенники в России для присвоения недвижимости. Аферисты, применяя высокие технологии, создают поддельные договоры с фальшивыми подписями и печатями и прикладывают к ним фейковое заключение почерковедческой экспертизы. Оно подтверждает, что законный собственник продал или подарил свое имущество.

Потом эти документы отправляют в суд, и он принимает решение в пользу нового владельца. Настоящий хозяин может узнать об этом далеко не сразу. Чтобы защитить свои права, юристы советуют свою подпись делать более сложной – с фрагментами имени и фамилии, где есть не менее пяти взаимосвязанных знаков. В этом случае мошенникам будет гораздо сложнее привязать ее к почерку человека на фальшивых документах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.