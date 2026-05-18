Эксперт по кибербезопасности рассказал об основных правилах защиты от мошенников

Схемы мошенников почти не меняются, меняется только повод их применения, рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Полунин. Он посоветовал соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать жертвой мошенников.

По словам специалиста, не следует переходить по ссылкам из сообщений и писем от незнакомцев. Не стоит сообщать личные данные и коды из СМС, каким бы ни был предлог. Также нужно прекращать разговор, если собеседник просит подтвердить какую-либо информацию.

