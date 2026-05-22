Москвички стали чаще вступать в байкерское движение

Женщины все активнее становятся частью байкерской культуры в Москве. По статистике, сегодня каждый пятый мотоциклист в столице – женщина. Байкеры говорят, что интерес к мотоциклам растет с каждым сезоном.

Участники мотосообщества отмечают, что байкерская культура объединяет людей не только любовью к скорости, но и взаимовыручкой. Популярными местами встреч мотоциклистов остаются ВДНХ, Никольская улица и смотровая площадка РАН.

