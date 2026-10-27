Минобороны сообщило о режиме тишины в районе Алешек Херсонской области

В районе Алешек Херсонской области начал действовать режим тишины. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские войска прекратили огонь в 04:00 по московскому времени для подготовки гуманитарной операции.

Специалистам предстоит провести инженерную разведку и разминировать дорогу, чтобы обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны. При этом в СМИ пишут об Алешках, как о месте гуманитарной катастрофы.

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