Прохладная погода ожидается в Москве 27 августа

В Москве 27 августа ожидается по-осеннему прохладная и облачная погода. Температура воздуха не поднимется выше 19 градусов. Атмосферное давление будет в среднем на 10 единиц выше нормы.

28 августа станет теплее. Утром температура составит около 15 градусов, днем воздух прогреется до 21, вечером похолодает до 15 градусов. Осадков не ожидается, влажность составит около 37%, ветер будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду.

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