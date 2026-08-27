Россияне предпочли заменять несколько мобильных приложений одним сервисом

Большинство россиян пользуются экосистемами, где можно решать сразу несколько задач. При этом почти 80% жителей городов-миллионников хотели бы сократить число приложений на смартфоне и перейти к одному сервису. Особенно востребован такой формат среди семей с детьми.

Речь идет об экосистемах крупных компаний, где в одном сервисе можно заказать продукты и еду, купить одежду или лекарства, приобрести билеты и воспользоваться другими услугами.

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