27 августа, 07:30Общество
Россияне предпочли заменять несколько мобильных приложений одним сервисом
Большинство россиян пользуются экосистемами, где можно решать сразу несколько задач. При этом почти 80% жителей городов-миллионников хотели бы сократить число приложений на смартфоне и перейти к одному сервису. Особенно востребован такой формат среди семей с детьми.
Речь идет об экосистемах крупных компаний, где в одном сервисе можно заказать продукты и еду, купить одежду или лекарства, приобрести билеты и воспользоваться другими услугами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.