Автоюрист объяснил, могут ли из-за ДТП заблокировать банковские счета

Решение суда по делу о ДТП может привести к аресту банковских счетов виновника аварии. Если страховая компания требует вернуть выплаченную потерпевшему сумму, но водитель не возмещает ее добровольно, спор может дойти до суда.

Как объяснил автоюрист Лев Воропаев, если суд признает требования страховой обоснованными, решение после вступления в силу направляют судебным приставам. Они могут применить меры принудительного исполнения, в том числе наложить арест на счета.

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