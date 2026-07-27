В театре "Современник" возобновили спектакль "Житие FM" в новом составе

В театре "Современник" после перерыва возобновили спектакль "Житие FM" в новом составе. Роль Федора Михайловича теперь исполняет заслуженный артист России Юрий Нифонтов, который признался, что ему было интересно сыграть собаку, разговаривающую человеческим языком, и работать в обновленном коллективе.

Актеры отметили, что постановка отражает сегодняшний мир, где отцы, дети и внуки говорят на разных языках и живут в разных реальностях, а честность и открытость становятся главными ценностями.

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