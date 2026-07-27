Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 23:45

Культура

В театре "Современник" возобновили спектакль "Житие FM" в новом составе

В театре "Современник" возобновили спектакль "Житие FM" в новом составе

"Сити": выставка "Кубинский плакат"

Центральный дом актера пригласил на шоу "Ученая семейка и квадрокоптер"

Спектакль "Эва скучает без путешествий" можно увидеть в "Школе драматического искусства"

В кинопарке "Москино" этим летом организовали 12 тематических смен для молодежи

Огромный кит появился на ВДНХ во время фестиваля искусств "Вдохновение"

"Интервью": Андрей Максимов – о театре и зрителях

"Интервью": Илья Бачурин – о 95-летии Москонцерта и доступной культуре

На ВДНХ прошло шествие с фигурой 11-метрового кита

Локации фестиваля "Вдохновение" стали декорациями для постановок, балетов и шоу

В театре "Современник" после перерыва возобновили спектакль "Житие FM" в новом составе. Роль Федора Михайловича теперь исполняет заслуженный артист России Юрий Нифонтов, который признался, что ему было интересно сыграть собаку, разговаривающую человеческим языком, и работать в обновленном коллективе.

Актеры отметили, что постановка отражает сегодняшний мир, где отцы, дети и внуки говорят на разных языках и живут в разных реальностях, а честность и открытость становятся главными ценностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина ЕфимцеваДавид Виннер

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика