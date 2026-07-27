Причал "Парк Горького – 2" после реконструкции может принимать два судна одновременно

В Парке Горького после реконструкции открылся обновленный причал "Парк Горького – 2": теперь он может принимать все типы судов, причем два одновременно, а пассажировместимость выросла почти в три раза – до 280 человек.

Причал входит в прогулочный маршрут "Центральный", который за час позволяет увидеть главные достопримечательности столицы. Всего в Москве работают четыре регулярных речных маршрута, с момента их запуска пассажиры совершили более 4 миллионов поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

