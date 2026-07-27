Пассажиры рейса в Турцию остались без чемоданов из-за сбоя во Внуково

Во Внуково произошел сбой в системе обработки багажа, из-за чего сотни пассажиров, вылетевших в Турцию, оказались без чемоданов. Проблема возникла еще в ночь на воскресенье, 26 июля, однако сейчас все работает штатно, а багаж направлен к месту назначения.

По словам одной из пассажирок Татьяны Рябовой, они прилетели в Анталью вечером, прождали багаж около часа, но никто из их рейса вещи не получил. Представитель авиакомпании объявил, что багаж не прилетел, и к вечеру следующего дня его так и не доставили, поэтому туристы остались без сменной одежды и предметов первой необходимости.

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