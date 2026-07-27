Эксперт объяснила рекордное досрочное погашение ипотеки в России

Россияне все чаще досрочно погашают ипотеку, чтобы получить право на новую льготную программу. Об этом заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

За последние 5 лет объем полного досрочного погашения ипотеки достиг рекордных значений. Как отметила эксперт, спрос на недвижимость сохраняется, поскольку многие рассчитывают, что с учетом инфляции жилье в будущем дешевле не станет.

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