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27 июля, 14:30

Общество

Эксперт объяснила рекордное досрочное погашение ипотеки в России

Эксперт объяснила рекордное досрочное погашение ипотеки в России

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Россияне все чаще досрочно погашают ипотеку, чтобы получить право на новую льготную программу. Об этом заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

За последние 5 лет объем полного досрочного погашения ипотеки достиг рекордных значений. Как отметила эксперт, спрос на недвижимость сохраняется, поскольку многие рассчитывают, что с учетом инфляции жилье в будущем дешевле не станет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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