Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны через чат-бот DeepSeek. Директор по продажам пересылала на личную почту отчеты, статистические и финансовые документы, а также загружала это в нейросеть.

Женщина захотела получить "золотой парашют" – 5 миллионов рублей за уход по соглашению сторон. И работодатель, и суд ей в этом отказали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

