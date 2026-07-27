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27 июля, 15:15

Спорт

В Федерации альпинизма России призвали ограничить восхождения для неподготовленных людей

В Федерации альпинизма России призвали ограничить восхождения для неподготовленных людей

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В Федерации альпинизма России призвали ограничить восхождения для неподготовленных людей. В это же время Ассоциация туроператоров настаивает, что идти в горы можно только в сопровождении.

Кроме того, москвичи стали чаще увлекаться альпинизмом, заявил президент "Клуба 7 вершин" Александр Абрамов. По его словам, спрос на это экстремальное увлечение особенно вырос среди женщин.

Средний возраст клиентов из Москвы снижается – молодежи до 30 лет становится все больше. Это люди разные по доходу, профессии семейному положению. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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