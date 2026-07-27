Центральный дом актера пригласил на шоу "Ученая семейка и квадрокоптер"

Центральный дом актера пригласил вечером 27 июля на шоу "Ученая семейка и квадрокоптер", где юные зрители в формате зрелищных опытов познакомятся с законами физики и устройством летательных аппаратов.

Продолжить вечер можно в Музее радио и телевидения – здесь гостей ждут редкие экспонаты. На Пятницкой в музее "В Тишине" ожидаются иммерсивная экскурсия, квест "Миссия невыполнима", а также мастер-классы по созданию шоколадных конфет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

