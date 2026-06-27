27 июня, 09:30Безопасность
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих подключить оповещения об атаках БПЛА
Мошенники предлагают россиянам подключить уведомления об атаках беспилотников, создавая для этого специальные сайты. Чтобы активировать оповещения, жертве предлагают ввести код. После этого человеку приходит сообщение о якобы взломе устройства.
Далее жертву обвиняют в финансировании ВСУ, требуют перевести деньги на "безопасные" счета и даже пытаются склонить к диверсиям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.