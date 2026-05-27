Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 14:40

События

На выставке "Арх Москва" представили градостроительные проекты будущего

На выставке "Арх Москва" представили градостроительные проекты будущего

"День футбола" прошел в "Лужниках"

Загруженность дорог в Москве может достичь 8 баллов вечером 28 мая

Мэр Москвы провел по поручению президента России личный прием граждан

В московском ресторане посетительницам выставили счет за зонтики на веранде

Сергей Собянин провел личный прием граждан

Будущую станцию метро "Строгино" Рублево-Архангельской ветки украсят сотами

Последний звонок прозвучал для тысяч московских школьников

Винтажные машины с актерами "Ленкома" проехали по столице

Нарушившие правила валидации москвичи не смогут оплатить проезд банковской картой

Каким должен быть идеальный город и реально ли его создать? Ответы на эти вопросы ищут на международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "Арх Москва". Масштабное событие проходит с 27 по 30 мая в Гостином Дворе.

В этом году выставка посвящена теме "Идеал". Она собрала более 200 участников – это представители власти, девелоперы, архитектурные студии, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, производители и дистрибьюторы материалов. Куратором мероприятия стал один из ведущих московских архитекторов Тимур Башкаев.

В рамках выставки посетителям представили несколько спецпроектов. Например, "От идеала к идеалу" – путешествие сквозь концепции городов-утопий с подробным разбором того, почему они так и не стали реальностью. Авторы экспозиции "Идеальный город" пробуют доказать, что совершенным может стать не только построенный с нуля, но и уже существующий мегаполис. А спецпроект "Футуратор" показывает, какой может быть Москва через 100 лет.

Кроме того, профессионалы и любители урбанистики могут оценить 14 реальных проектов, которые уже сейчас меняют облик столицы. Среди них – концепция обновленного Парка Горького и строящийся Национальный центр "Россия".

О самых интересных идеях и решениях для создания безупречной городской среды узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова. В этом ей помог креативный директор выставки Илья Мукосей.

Читайте также
городвыставкивидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика