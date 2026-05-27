На выставке "Арх Москва" представили градостроительные проекты будущего

Каким должен быть идеальный город и реально ли его создать? Ответы на эти вопросы ищут на международной выставке-форуме архитектуры и дизайна "Арх Москва". Масштабное событие проходит с 27 по 30 мая в Гостином Дворе.

В этом году выставка посвящена теме "Идеал". Она собрала более 200 участников – это представители власти, девелоперы, архитектурные студии, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, производители и дистрибьюторы материалов. Куратором мероприятия стал один из ведущих московских архитекторов Тимур Башкаев.

В рамках выставки посетителям представили несколько спецпроектов. Например, "От идеала к идеалу" – путешествие сквозь концепции городов-утопий с подробным разбором того, почему они так и не стали реальностью. Авторы экспозиции "Идеальный город" пробуют доказать, что совершенным может стать не только построенный с нуля, но и уже существующий мегаполис. А спецпроект "Футуратор" показывает, какой может быть Москва через 100 лет.

Кроме того, профессионалы и любители урбанистики могут оценить 14 реальных проектов, которые уже сейчас меняют облик столицы. Среди них – концепция обновленного Парка Горького и строящийся Национальный центр "Россия".

О самых интересных идеях и решениях для создания безупречной городской среды узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова. В этом ей помог креативный директор выставки Илья Мукосей.