Премьера документального фильма "И вечно музыка звучит" состоялась в Москве

В московском кинотеатре "Иллюзион" представили картину "И вечно музыка звучит". В центре повествования история об олимпийских чемпионах в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. Сюжет охватил историю атлетов с момента знакомства. Зрители также узнали, как фигуристы создали свой известный на весь мир танец.

Автор сценария и режиссер Дарья Червоненко отметила, что фильм о спортсменах, но не о спорте, а прежде всего о людях, отношении к профессии и друг к другу.

