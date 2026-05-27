Задержанный спецназом в Москве должник по алиментам обязан выплатить дочери 1 млн рублей

Задержанный спецназом в Москве должник по алиментам обязан выплатить дочери 1 миллион рублей. Мужчину поймали, когда он ехал на работу. Ему долго удавалось скрываться от судебных приставов, но сотрудники службы смогли установить маршрут его передвижения.

Должника доставили к инспекторам и там составили административный протокол. Теперь его ждут 50 часов исправительных работ. Если он не выплатит долг, то ему будет грозить уголовная ответственность.

