Зоолог рассказал, кого комары кусают чаще всего

Комары чаще всего предпочитают кусать крупных млекопитающих, в первую очередь лосей, а человек для них – не самая желанная добыча. Об этом рассказал зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

По его словам, среди людей комары чаще выбирают тех, кто активно потеет, имеет более плотное телосложение или недавно занимался спортом. Насекомые находят жертву главным образом по запаху и температуре тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.