В Москве спецназ задержал должника по алиментам по пути на работу. Мужчина обязан выплатить своей дочери больше 1 миллиона рублей.

Ему долго удавалось скрываться от судебных приставов, но сотрудники службы все же смогли установить маршрут его передвижения.

Москвич вел себя агрессивно. Его доставили к инспекторам и там составили административный протокол. Теперь его ждут 50 часов исправительных работ. Если он не выплатит дочери долг, то ему будет грозить уголовная ответственность.

