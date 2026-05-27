Новости мира: Папе Римскому подарили руль от первого электрокара Ferrari

Папе Римскому Льву XIV подарили руль от первого электрокара Ferrari. Машина была представлена ему в летней резиденции в Кастель-Гандольфо. Понтифику позволили посидеть в автомобиле, а потом забрали его, оставив всего лишь небольшой сувенир. Речь идет о полностью электрическом Ferrari Luce, который оказался провальным проектом. Сразу после презентации акции компании обрушились на 8%. Автомобиль раскритиковали даже бывшие руководители Ferrari.

Президента США Дональда Трампа предостерегают влиятельные законодатели-республиканцы от слишком поспешной сделки с Ираном. Как пишет издание Politico, партия боится, что Белый дом может пойти на невыгодные условия. Например, у Тегерана могут остаться средства, которые позволяют нарушать коммерческое судоходство в Ормузском проливе. В числе наиболее спорных вопросов также будущее ядерной программы Ирана, в том числе его запас высокообогащенного урана.

