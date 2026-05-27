Росавиация разъяснила правила особого режима полетов в Московской воздушной зоне

Ограничения в рамках особого режима полетов в Московской воздушной зоне затронут высоты от 0 до 5,1 тысячи метров, сообщили в Росавиации.

При этом регулярные и чартерные пассажирские рейсы будут выполняться без изменений. Также под ограничения не подпадут санитарная и эвакуационная авиация, авиационно-химические работы, а также полеты для мониторинга трубопроводов и линий электропередачи.

Особый режим будут вводить по решению Генштаба ВС России.