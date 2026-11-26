26 ноября, 14:00Общество
Россияне купили почти 1,4 млн упаковок успокоительных для животных
Почти 1,4 миллиона упаковок успокоительных препаратов для домашних животных купили россияне с мая по октябрь 2026 года. Это более чем в 6 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда приобрели 224 тысячи упаковок.
По мнению экспертов, рост спроса связан с тем, что владельцы стали внимательнее относиться к самочувствию питомцев, а не к изменениям в поведении самих животных. Существуют ли тревожные кошки и как им помочь?
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