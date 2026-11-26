Около 10% офисов в Москве разрешают сотрудникам приходить на работу с домашними животными. Такие компании учитывают пожелания работников и используют возможность приводить питомцев как дополнительное преимущество при найме.

По данным исследования, возможность приходить в офис с животными есть в 12% компаний. При этом 26% россиян поддерживают такую практику, а 39% относятся к ней отрицательно.

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