Продажи успокоительных препаратов для животных в России за год выросли в 6 раз. С мая по октябрь владельцы купили почти 1,5 миллиона упаковок.

Аналитики связывают рост спроса не только с повышенным вниманием к состоянию питомцев, но и с ужесточением правил продажи некоторых препаратов для людей на основе габапентина. Ветеринарные лекарства с этим действующим веществом пока не подпадают под новые ограничения.

При этом их состав и концентрация могут отличаться от препаратов для людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.