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26 августа, 14:45

Культура

Лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" наградили в МИД России

Лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" наградили в МИД России

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В Доме приемов МИД России наградили лауреатов V Международного творческого конкурса молодых художников "Архитектура дипломатии". Заявки на конкурс подали более 600 участников. Темой стала "Матрешка – разговор орнаментов и красок".

Жюри отметило проекты, в которых тема архитектуры как языка диалога раскрывалась по-разному, от документальной точности до поэтической абстракции. Лауреаты получили дипломы, памятные статуэтки, а также возможность провести мини-выставки в партнерских культурных центрах и пройти стажировки в архитектурных и дизайн-бюро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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