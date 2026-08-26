Лауреатов конкурса "Архитектура дипломатии" наградили в МИД России

В Доме приемов МИД России наградили лауреатов V Международного творческого конкурса молодых художников "Архитектура дипломатии". Заявки на конкурс подали более 600 участников. Темой стала "Матрешка – разговор орнаментов и красок".

Жюри отметило проекты, в которых тема архитектуры как языка диалога раскрывалась по-разному, от документальной точности до поэтической абстракции. Лауреаты получили дипломы, памятные статуэтки, а также возможность провести мини-выставки в партнерских культурных центрах и пройти стажировки в архитектурных и дизайн-бюро.

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