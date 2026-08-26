В столице завершилась профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате"

Почти 4 тысячи московских школьников приняли участие в 8-м сезоне программы профориентации "Лето в новом формате". Подростки от 14 до 18 лет за лето познакомились с перспективными профессиями и получили первый профессиональный опыт.

Программа объединила три проекта: "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки". Участники изучали направления от информационных технологий до креативных индустрий и транспорта, а также знакомились с профессиями спасателя и специалиста космической отрасли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.