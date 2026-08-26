26 августа, 10:15Мэр Москвы
Собянин: городские службы Москвы восстанавливают соцобъекты в Луганске и Донецке
Московские городские службы продолжают восстанавливать социальные объекты и общественные пространства в Луганске и Донецке. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В Луганске специалисты благоустраивают сквер в центре города. Они приводят в порядок террасы, лестницы, подпорные стены, малые архитектурные формы и дорожки, а также оборудуют энергосберегающее уличное освещение.
В Донецке Москва восстанавливает парк площадью 16,5 гектара. Там сделают прогулочные зоны, места отдыха, детские и спортивные площадки, веревочный городок. Ранее провели работы по благоустройству парка Гулливер.
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