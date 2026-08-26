Собянин: городские службы Москвы восстанавливают соцобъекты в Луганске и Донецке

Московские городские службы продолжают восстанавливать социальные объекты и общественные пространства в Луганске и Донецке. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В Луганске специалисты благоустраивают сквер в центре города. Они приводят в порядок террасы, лестницы, подпорные стены, малые архитектурные формы и дорожки, а также оборудуют энергосберегающее уличное освещение.

В Донецке Москва восстанавливает парк площадью 16,5 гектара. Там сделают прогулочные зоны, места отдыха, детские и спортивные площадки, веревочный городок. Ранее провели работы по благоустройству парка Гулливер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.