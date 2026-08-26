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26 августа, 06:45

Происшествия

Новости регионов: спецборт МЧС вылетел в Амурскую область для эвакуации пострадавших

Новости регионов: спецборт МЧС вылетел в Амурскую область для эвакуации пострадавших

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Спецборт МЧС России вылетел в Амурскую область для эвакуации пострадавших в техногенной аварии на промышленном предприятии. По предварительным данным, в помощи нуждаются более 130 человек, которых доставят в Москву.

На Дальнем Востоке спасатели продолжают поиски туристов, пропавших во время отдыха на термальных источниках. Несколько дней назад курортную зону накрыл мощный циклон. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить несколько контейнерных домиков, которые унесло с территории базы на несколько километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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