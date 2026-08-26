Собянин: Москва развивает пассажирское железнодорожное сообщение с регионами

Москва и Ярославль свяжет новый двухэтажный поезд. Добраться из столицы в Ярославль можно будет за 3 часа. Об обновлении подвижного состава на направлении рассказал Сергей Собянин.

По его словам, Ярославское направление является одним из самых загруженных. Сейчас в пригородном сообщении уже заменили 40% поездов. В августе запустят еще два поезда дальнего следования до Ярославля, а в дальнейшем их количество увеличат до 18 пар.

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