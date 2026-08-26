Песков связал поездку главы ЦРУ в Москву с контактами спецслужб

Поездка главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была связана с контактами между спецслужб двух стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом газете The Washington Post.

Накануне СМИ сообщали о прибытии военно-транспортного самолета ВВС США во Внуково.

Москва также принимает представителя Ватикана Пола Ричарда Галлахера, который встретится с советником президента России по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.