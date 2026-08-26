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26 августа, 07:15

Политика

Песков связал поездку главы ЦРУ в Москву с контактами спецслужб

Песков связал поездку главы ЦРУ в Москву с контактами спецслужб

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Поездка главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву была связана с контактами между спецслужб двух стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом газете The Washington Post.

Накануне СМИ сообщали о прибытии военно-транспортного самолета ВВС США во Внуково.

Москва также принимает представителя Ватикана Пола Ричарда Галлахера, который встретится с советником президента России по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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