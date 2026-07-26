Питомца из приюта можно выбрать на фестивале "Моспитомец" на ВДНХ

Фестиваль "Моспитомец" проходит на ВДНХ. Участниками мероприятия стали обитатели столичных приютов. Посетители могут пообщаться с волонтерами, узнать о привычках и особенностях характеров животных. Некоторые гости уже забирают питомцев домой.

Один из посетителей рассказал, что приехал забрать кошку по кличке Жемчуг, которую волонтеры подобрали и привезли в приют с котятами. Другие гости отметили, что мероприятие помогает воспитывать доброту и сочувствие, хотя сами пока не могут взять животное из-за условий проживания.

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