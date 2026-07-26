Сервис Russpass объединил туристические предложения в 85 регионах России

Платформа Russpass объединила более 70 тысяч туристических предложений в 85 регионах России. За 6 лет сервис прошел путь от московского стартапа до общероссийской туристической экосистемы.

Пользователям доступны почти 1,5 тысячи авторских маршрутов, а планировщик путешествий уже помог организовать более 80 тысяч поездок. С помощью платформы можно подобрать маршруты и туристические объекты по всей стране.

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