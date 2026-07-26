Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 12:45

Туризм

Сервис Russpass объединил туристические предложения в 85 регионах России

Сервис Russpass объединил туристические предложения в 85 регионах России

Платформа Russpass объединила более 70 тыс туристических предложений по России

Туроператоры будут обязаны предоставлять россииянам полную информацию о стране поездки

Грибные туры появились для жителей Москвы

Москвичи могут отправиться в грибной тур

В Москве резко вырос спрос на грибные туры

Нейросеть стала помощником в планировании путешествий для россиян

Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату за подачу документов

Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату за подачу документов

В РСТ призвали туристов изучать правила и традиции страны посещения

Платформа Russpass объединила более 70 тысяч туристических предложений в 85 регионах России. За 6 лет сервис прошел путь от московского стартапа до общероссийской туристической экосистемы.

Пользователям доступны почти 1,5 тысячи авторских маршрутов, а планировщик путешествий уже помог организовать более 80 тысяч поездок. С помощью платформы можно подобрать маршруты и туристические объекты по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоМария РыбаковаАрина Устюкова

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика